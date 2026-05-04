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Meloni: “Ritiro truppe Usa dall’Italia? Dobbiamo rafforzare nostra sicurezza. Ma gli impegni noi li abbiamo rispettati tutti”
Politica

Meloni: “Ritiro truppe Usa dall’Italia? Dobbiamo rafforzare nostra sicurezza. Ma gli impegni noi li abbiamo rispettati tutti”

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ROMA – È preoccupata dalla minaccia del presidente Usa Donald Trump che i soldati americani lasceranno l’Italia? “Non so dire che cosa accadrà. Come ho detto tante volte noi sappiamo che da tempo gli Stati Uniti discutono di un loro disimpegno dell’Europa che è la ragione per la quale penso che noi dobbiamo rafforzare la nostra sicurezza e dobbiamo crescere nella nostra capacità di dare risposte da questo punto di vista. Dopodiché chiaramente è una scelta che non dipende da me e che personalmente non condividerei”, afferma la premier Giorgia Meloni nel punto stampa a margine del summit della Cpe a Erevan, in Armenia.

“ITALIA HA MANTENUTO SEMPRE IMPEGNI, DA AFGHANISTAN A IRAQ”

“Una cosa ci tengo a dirla: l’Italia ha sempre mantenuto i suoi impegni, l’Italia ha mantenuto tutti gli impegni che ha sottoscritto, lo ha sempre fatto. Lo abbiamo fatto particolarmente in ambito Nato, anche quando non erano in gioco i nostri interessi diretti. L’abbiamo fatto in Afghanistan l’abbiamo fatto in Iraq. Alcune cose che sono state dette nei nostri confronti non le considero corrette anche perché, a livello di Patto atlantico, nessuno si è presentato in una sede formale a chiedere un sostegno degli alleati sulle scelte che stava facendo”. Lo afferma la premier Giorgia Meloni nel punto stampa a margine del summit della Cpe a Erevan, in Armenia.
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