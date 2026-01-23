venerdì, 23 Gennaio , 26

Meloni: “Nobel a Trump? Speriamo di poterglielo dare un giorno”

(Adnkronos) - "Spero che un giorno potremo dare...

È morto Carlo Cecchi, attore che ha segnato il teatro d’autore

(Adnkronos) - Carlo Cecchi, attore e regista teatrale...

Verona, rintracciato a Budapest Erik Tini: il 23enne scomparso da martedì

(Adnkronos) - È stato rintracciato oggi alla stazione...

“Sì allo spezzatino con carne di nutria”, la mozione del consigliere veneto

(Adnkronos) - Spezzatino o stufato di nutria? E'...
Meloni rivendica via libera Mercosur: “Abbiamo riequilibrato accordo”

Redazione-web
Di Redazione-web

Abbiamo avuto risposte su squilibri verso mondo agricolo

Roma, 23 gen. (askanews) – Sul Mercosur “rivendico il lavoro fatto per rendere l’accordo più equilibrato”. Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni alla conferenza stampa congiunta con il cancelliere tedesco Friedrich Merz.”Ritenevamo che verso il mondo agricolo ci fossero degli squilibri, abbiamo lavorato in maniera serrata e abbiamo portato a casa alcune risposte molto importanti per tranquillizzare e difendere un asset fondamentale per l’Ue. A quel punto per noi è equilibrato e abbiamo dato il via libera”, ha sottolineato.

