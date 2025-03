Meloni: “Sconvolta dalla sinistra. Su Ventotene ha perso il senso della misura”

ROMA – “Sono sconvolta dalla reazione della sinistra, con parlamentari della Repubblica che sono arrivati sotto i banchi del governo in Aula con insulti e ingiurie. La sinistra sta perdendo il senso della misura, ha avuto una reazione scomposta. Io rivendico di non essere d’accordo con quel testo. L’ho letto, non ho insultato nessuno, è la sinistra che ha difficoltà a confrontarsi con le idee degli altri”. Così la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, nel punto stampa a Bruxelles dove è in corso il Consiglio europeo, è tornata su Manifesto di Ventotene e alla bagarre di ieri in Aula alla Camera.

