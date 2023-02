Meloni: siamo compatti concreti e veloci,governeremo noi 5 anni

“Le parole di Silvio e Matteo confermano realtà diversa da quella che descrive la stampa”

Milano, 7 feb. (askanews) – La coalizione di centrodestra è “compatta”, e la prova è “la velocità” e “la concretezza” con cui governa, al confronto dell'”immobilismo” dei governi precedenti, e con cui intende “governare per cinque anni”. Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, dal palco del teatro Dal Verme di Milano per la chiusura della campagna di Attilio Fontana.

“Le parole di Matteo, Maurizio, Silvio – ha detto riferendosi agli interenti degli altri leader di centrodestra – raccontano senza timore di smentita una realtà molto diversa da quella che altri raccontano ogni giorno. Quando leggo la rassegna stampa, confesso di non farlo sempre, scopro che ho litigato, discusso, frustato a volte… un ministro. Ma io vedo un clima completamente diverso. La realtà è che stiamo governando con compattezza e consapevolezza del ruolo che ci è affidato e intendiamo farlo per cinque anni”. Meloni si è poi riferita ai governi precedenti, parlando di “immobilismo” e “incapacità di dare le risposte necessarie”. Al contrario, ha rivendicato, ” “siamo riusciti a lavorare con velocità e concretezza, perchè siamo una coalizione compatta, con una visione comune, un programma comune, e a differenza degli altri andiamo al governo per realizzare quel programma”.

