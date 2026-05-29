meloni:-sinistra-dice-di-voler-combattere-precariato,-destra-lo-sta-facendo

Roma, 29 mag. (askanews) – “La sinistra ha sempre detto di voler combattere il precariato. La destra lo sta facendo”. Lo scrive la premier Giorgia Meloni commentando su X i dati Istat sul lavoro.

“Secondo l’Istat – afferma – nell’ultimo anno in Italia ci sono 269 mila occupati in più. Un dato molto importante, che conferma un record storico: non c’erano mai state così tante persone al lavoro nella nostra Nazione. Ma c’è un numero che merita di essere sottolineato più di altri: sempre nell’ultimo anno i dipendenti permanenti sono aumentati di 143 mila unità, mentre i dipendenti a termine sono diminuiti di 64 mila”.