venerdì, 29 Maggio , 26

Sinner-Cerundolo, domani secondo turno Roland Garros: orario, precedenti e dove vederla

(Adnkronos) - Quando gioca Jannik Sinner al Roland...

Matrimonio a Roma per Will Smallbone, il centrocampista del Millwall si sposa a Sant’Ignazio di Loyola

(Adnkronos) - Il calciatore inglese Will smallbone, naturalizzato...

Rossella Erra, insulti e minacce di morte sui social: “Ho denunciato”

(Adnkronos) - Rossella Erra ha denunciato gli insulti...

Ordine dei medici di Roma chiede incontro con vertici del carcere di Rebibbia

(Adnkronos) - L’Ordine provinciale di Roma dei medici-chirurghi...
HomeAttualitàMeloni: sinistra dice di voler combattere precariato, destra lo sta facendo
meloni:-sinistra-dice-di-voler-combattere-precariato,-destra-lo-sta-facendo
Meloni: sinistra dice di voler combattere precariato, destra lo sta facendo
Attualità

Meloni: sinistra dice di voler combattere precariato, destra lo sta facendo

Redazione-web
By Redazione-web

-

8
0

Roma, 29 mag. (askanews) – “La sinistra ha sempre detto di voler combattere il precariato. La destra lo sta facendo”. Lo scrive la premier Giorgia Meloni commentando su X i dati Istat sul lavoro.

“Secondo l’Istat – afferma – nell’ultimo anno in Italia ci sono 269 mila occupati in più. Un dato molto importante, che conferma un record storico: non c’erano mai state così tante persone al lavoro nella nostra Nazione. Ma c’è un numero che merita di essere sottolineato più di altri: sempre nell’ultimo anno i dipendenti permanenti sono aumentati di 143 mila unità, mentre i dipendenti a termine sono diminuiti di 64 mila”.

Previous article
Gianluca Croce confermato alla presidenza di Assagenti Genova
Next article
Fisco, nel dl Accise emendamento anti-pignoramento del conto corrente a chi paga

POST RECENTI

Attualità

La Romania dichiara il Console generale russo persona non grata

Roma, 29 mag. (askanews) – La Romania ha dichiarato il Console generale russo a Costanza persona non grata e ha annunciato la chiusura del Consolato...
Attualità

Riccardo Illy assume le deleghe di amministratore delegato di Domori

Milano, 29 mag. (askanews) – Riccardo Illy ha assunto le deleghe di amministratore delegato di Domori, in sostituzione di Giacomo Biviano, che resterà nel board...
Attualità

Fisco, nel dl Accise emendamento anti-pignoramento del conto corrente a chi paga

Roma, 29 mag. (askanews) – Il tema dei pignoramenti dei conti correnti ai contribuenti che stanno regolarmente pagando rottamazioni e rateizzazioni fiscali è esploso nel...
Attualità

Gianluca Croce confermato alla presidenza di Assagenti Genova

Roma, 29 mag. (askanews) – "Pronti ad affrontare la sfida epocale del nuovo porto di Genova" Gianluca Croce è stato confermato oggi alla presidenza di...
Load more
spot_img

POST POPOLARI

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.