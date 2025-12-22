lunedì, 22 Dicembre , 25

Morto Gianni Melidoni, il decano dei cronisti sportivi: aveva 90 anni

(Adnkronos) - Morto a 90 anni Gianni Melidoni,...

Ascolti tv, vince ‘Chi Vuol Essere Milionario – Il Torneo’

(Adnkronos) - 'Chi Vuol Essere Milionario – Il...

Tim down oggi in tutta Italia, segnalati disservizi a rete fissa e mobile

(Adnkronos) - Tim down dalla mattinata di oggi,...

Da Ballando a Sanremo, le finaliste coconduttrici del festival? Tutte le ipotesi

(Adnkronos) - Carlo Conti pescherà dal podio di...
meloni:-“solo-una-forza-militare-credibile-allontana-la-guerra”
Meloni: “Solo una forza militare credibile allontana la guerra”

Meloni: “Solo una forza militare credibile allontana la guerra”

Video NewsMeloni: "Solo una forza militare credibile allontana la guerra"
Redazione-web
Di Redazione-web

La premier in visita al Comando Operativo di Vertice Interforze

Roma, 22 dic. (askanews) – “Solo una forza militare credibile allontana la guerra, perché la pace non arriva spontaneamente. La pace è soprattutto un equilibrio di potenze. La debolezza invita l’aggressore, la forza allontana l’aggressore” ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in visita al Comando Operativo di Vertice Interforze, dove ha partecipato a un collegamento in videoconferenza per rivolgere gli auguri ai Contingenti militari italiani impegnati nei teatri di operazioni internazionali, mentre il ministro della Difesa Guido Crosetto è impegnato in un viaggio in Libano.”È la forza degli eserciti e la loro credibilità lo strumento più efficare per combattere le guerre” ha aggiunto la premier.

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.