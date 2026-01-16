venerdì, 16 Gennaio , 26

Piantedosi: “Pacchetto sicurezza in Cdm entro gennaio, poi in Parlamento”

(Adnkronos) - Il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi in...

Piantedosi all’Adnkronos: “Pacchetto sicurezza in Cdm a gennaio. Avanti con operazione Strade sicure”

(Adnkronos) - Dalla stretta sui coltelli alle norme...

Torna Striscia, Ricci a tutto campo. Da Signorini a Affari tuoi, la conferenza show

(Adnkronos) - "Per dimostrare il 'sistema Signorini' non...

Coppa del mondo sci, Franzoni da favola: trionfo nel SuperG di Wengen

(Adnkronos) - Giovanni Franzoni da favola nel Super-G...
meloni,-sorpresa-in-giappone:-takaichi-canta-“tanti-auguri”-in-italiano
Meloni, sorpresa in Giappone: Takaichi canta “tanti auguri” in italiano

Meloni, sorpresa in Giappone: Takaichi canta “tanti auguri” in italiano

DALL'ITALIA E DAL MONDOMeloni, sorpresa in Giappone: Takaichi canta "tanti auguri" in italiano
Redazione-web
Di Redazione-web

(Adnkronos) –
Sorpresa di compleanno per Giorgia Meloni. Dopo la foto in stile manga postata dalla presidente del Consiglio insieme alla premier giapponese Sanae Takaichi, a margine della sua visita a Tokyo, Meloni ha ricevuto un ‘regalo’ speciale proprio durante l’incontro con l’omologa nipponica. Per celebrare i 49 anni della premier, che ha compiuto ieri, giovedì 15 gennaio, Takaichi ha fatto arrivare al tavolo una torta con tanto di candeline. 

Ma non solo. La premier giapponese, insieme al suo staff, ha intonato il classico “tanti auguri a te”, rigorosamente in italiano, scatenando i sorrisi, le risate e la reazione, quasi commossa, di Meloni. “Puoi contare su di me, per qualunque cosa tu possa avere bisogno”, ha detto la premier italiana a Takaichi al termine della visita, abbracciandola, “so che non sarà facile, ma lo faremo insieme”.  

Salutandola, direttamente dal finestrino dell’auto, con un “sei appena diventata la mia migliore amica”, in italiano, ma che Takaichi sembra aver compreso appieno. 

 

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.