giovedì, 2 Luglio , 26
HomeVideo NewsMeloni: su salario giusto è vittoria per tutti lavoratori e nazione
meloni:-su-salario-giusto-e-vittoria-per-tutti-lavoratori-e-nazione
Meloni: su salario giusto è vittoria per tutti lavoratori e nazione
Video News

Meloni: su salario giusto è vittoria per tutti lavoratori e nazione

Redazione-web
By Redazione-web

-

0
0

Così la premier al congresso della Uil

Roma, 2 lug. (askanews) – “Il segretario Bombardieri ha definito una vittoria della Uil la scelta di far corrispondere il salario giusto al trattamento economico complessivo sancito dai contratti collettivi nazionali sottoscritti dalle organizzazioni sindacali e datoriali più rappresentative. Sicuramente era una rivendicazione della Uil, sicuramente è stata una vittoria. Io credo che sia stata una vittoria di tutti i lavoratori italiani. Io credo che sia stata una vittoria della nazione nel suo complesso”. Così la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nel suo intervento al congresso della Uil.

Previous article
Trump “dottore” nel video deepfake con De Niro e Julia Roberts
Next article
Meloni: morti su lavoro sconfitta di tutti. E ricorda Luana D’Orazio

POST RECENTI

Video News

Meloni: morti su lavoro sconfitta di tutti. E ricorda Luana D’Orazio

"Sua madre ha trasformato una perdita in impegno per la vita"Roma, 2 lug. (askanews) - "Di quale dignità parliamo se ancora oggi più di mille...
Video News

Trump “dottore” nel video deepfake con De Niro e Julia Roberts

Nuove immagini create con l'AI pubblicate su profilo Casa BiancaMilano, 2 lug. (askanews) - "Sono il dottor Trump" e "ho un piano per curare il...
Video News

“L’Ai ti ama”, i nuovi robot cinesi pensati per single e anziani

Riconoscono le emozioni, sistema integrato per adattarsi a mondo realeMilano, 2 lug. (askanews) - L'azienda cinese UBTech ha presentato i suoi nuovi robot umanoidi bionici...
Video News

Attacchi su Kiev, Zelensky promette risposta: non possiamo rilassarci

Visitando un condominio distrutto: l'escalation è possibileRoma, 2 lug. (askanews) - Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, dopo il pesante attacco russo contro Kiev, ha affermato...
Load more
spot_img

POST POPOLARI

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.