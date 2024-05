meloni-su-toti:-“governa-molto-bene,-aspetto-sua-versione”

ROMA – “Vedo che il presidente della regione ha detto che avrebbe letto le carte e dato la sua versione dei fatti: credo che il minimo sindacale di rispetto per un uomo che governa molto bene la regione sia attendere le sue parole. Non ho altro da aggiungere sulla vicenda perché non ho elementi per farlo”. Lo dice la premier Giorgia Meloni, intervistata da Maurizio Belpietro.

