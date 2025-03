Meloni: “Una manovra correttiva non è nei radar del Governo”

ROMA – “La riforma della giustizia è improcrastinabile”.

Così la premier Giorgia Meloni, nelle repliche al Senato dopo il dibattito sulle sue comunicazioni in vista del Consiglio Ue.

“Una manovra correttiva non è nei radar del governo – aggiunge – . La strada che abbiamo intrapreso sta producendo risultati” e “in una situazione internazionale complessa l’Italia va meglio di altri partner e del passato”, ha aggiunto Meloni, precisando che “non facciamo trionfalismi”.

“PIANO DIFESA ANNUNCIO ROBOANTE RISPETTO A REALTÀ”

“Senatore Borghi, sono d’accordo con lei, non funziona la narrazione di dire non ci sono soldi per fare nulla, e poi ci sono all’improvviso 800 miliardi per la difesa. I soldi non ci sono neanche qui, perché non stiamo parlando di nuove risorse dell’Ue, o di soldi tolti ad altri bilanci: parliamo di una ipotetica possibilità che gli Stati possano fare maggiore deficit. È un annuncio molto roboante rispetto alla realtà e alla natura di quanto viene proposto, e bisogna segnalarlo”.

