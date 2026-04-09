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Meloni: Usa? Noi ‘testardamente unitari’ quando si parla di Occidente
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Meloni: Usa? Noi ‘testardamente unitari’ quando si parla di Occidente

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“Senza unità Occidente destinato a irrilevanza”

Roma, 9 apr. (askanews) -“Ciò che definiamo occidente si poggia su due gambe, la gamba europea e la gamba nordamericana. Se le due gambe non si muovono nella stessa direzione, l’Occidente è destinato alla paralisi e in ultima analisi all’irrilevanza. Continuo a credere nella necessità di lavorare per garantire l’unità dell’Occidente, argomento che sostengo con forza, fin da quando alla Casa Bianca sedeva ben altra amministrazione.”. Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, durante l’informativa alla Camera.”Mi verrebbe da dire, riprendendo a prestito una frase cara all’onorevole Schlein, che noi siamo testardamente unitari e se può permettersi di esserlo lei rispetto alle variopinte forze politiche che compongono il campo largo, potrò ben permettermelo io rispetto a Europa e Stati Uniti che stanno insieme da molto molto tempo”, ha aggiunto.

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