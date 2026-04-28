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Meloni: valutiamo proroga taglio accise, più su gasolio
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Meloni: valutiamo proroga taglio accise, più su gasolio

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“Non abbiamo ancora definito la tempistica”

Roma, 28 apr. (askanews) – Il governo sta valutando una proroga del taglio delle accise sui carburanti “con un impatto più sul gasolio che sulla benzina”. Lo ha annunciato la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nel corso della conferenza stampa seguita al Consiglio dei ministri che ha approvato il decreto lavoro.”Per il taglio delle accise stiamo valutando una ulteriore proroga che potrebbe essere più breve di quelle precedenti” ha detto “cerchiamo di tenerci ancorati all’andamento della situazione, ma non abbiamo definito ancora la tempistica precisa delle settimane cui si riferirà”.”Stiamo facendo la valutazione di non operare un taglio in maniera orizzontale” ha aggiunto “l’aumento del gasolio è stato molto più significativo di quello della benzina – benzina mediamente 6% e gasolio mediamente 24% – quindi potrebbe essere un taglio che impatta di più sul gasolio rispetto a quello benzina”.

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