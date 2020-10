AGI – In Usa, il Dipartimento di Giustizia ha citato in giudizio Stephanie Winston Wolkoff, ex amica ed ex consulente della first lady Melania Trump, sostenendo che abbia violato un accordo di riservatezza pubblicando il libro che racconta molti aneddoti e aspetti privati del suo rapporto con l’ex modella slovena.

Stephanie Winston Wolkoff è stata vicina alla First Lady fino al 2018, quando cadde in disgrazia dopo le rivelazioni sui costi colossali sostenuti per la cerimonia di insediamento di Donald Trump nel gennaio 2017. Il suo libro, “Melania and Me: The Rise and Fall of My Friendship With the First Lady”,

L’articolo Memoir su Melania, il Dip.Giustizia cita in giudizio l’ex amica proviene da Notiziedi.

