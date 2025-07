mengoni-fa-sold-out-allo-stadio-di-san-siro:-“grazie-milano!”

Prosegue il tour Marco negli Stadi, seconda serata lunedì

Roma, 14 lug. (askanews) – Marco Mengoni si è esibito domenica 13 luglio in uno Stadio di San Siro sold out e lunedì torna con la seconda tappa a Milano. Il concerto di ieri è stato ricco di emozioni, musica e sorprese.Prodotto e organizzato da Live Nation, il tour Marco negli Stadi 2025, che conta oltre mezzo milione di biglietti venduti, proseguirà il 17 luglio a Padova (Stadio Euganeo), il 20 luglio con la data di Bari (Stadio San Nicola – SOLD OUT) e si concluderà con due date, il 23 e 24 luglio a Messina (Stadio San Filippo – 24 luglio SOLD OUT).Durante il live di domenica Marco ha condiviso il palco con numerosi amici e ospiti speciali: Frah Quintale ha duettato con lui sulle note di Fuoco di Paglia, mentre con Joan Thiele ha interpretato i brani Un Fiore Contro Il Diluvio e il ritornello di Eco. Anche Sayf e Rkomi hanno raggiunto Marco sul palco per cantare insieme il brano estivo Sto bene al Mare.Mengoni proseguirà i suoi appuntamenti live oltre confine con il tour Live in Europe 2025 con cui tornerà ad esibirsi nelle grandi arene europee che lo hanno accolto per la prima volta nel 2023. Il tour sarà anticipato da 21 concerti nei principali palazzetti italiani. Dopo la data zero di Conegliano (5 ottobre – Prealpi SanBiagio Arena), il tour partirà da Torino (8 – 9 ottobre – Inalpi Arena), per poi continuare con quattro concerti a Milano (12 – SOLD OUT, 13, 15 e 17 ottobre – Unipol Forum), Pesaro (21 e 22 ottobre – Vitrifrigo Arena), Bologna (24 e 25 ottobre – Unipol Arena), Firenze (28, 29 e 31 ottobre – Mandela Forum), Eboli (2, 4 e 5 novembre – Palasele) e Roma (8, 9 e 12 novembre – Palazzo dello Sport; 13 novembre – nuova data).Il cantautore continuerà nelle grandi città d’Europa di: Ginevra (19 novembre – Arena), Stoccarda (21 novembre – Hanns-Martin-Schleyer-Halle), Duesseldorf (22 novembre – Mitsubishi Electric Halle), Zurigo (24 novembre – Hallenstadion), Francoforte (26 novembre – Festhalle), Monaco di Baviera (27 novembre – Olympiahalle), Bruxelles (30 novembre – Forest National), Utrecht (1 dicembre – TivoliVredenburg), Parigi (3 dicembre – Salle Pleyel), Esch-sur-Alzette – Lussemburgo (5 dicembre – Rockhal), Londra (7 dicembre – O2 Forum Kentish Town) e Madrid (10 dicembre – Palacio Vistalegre).