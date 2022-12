Mengoni torna a Sanremo a 10 anni dalla vittoria con “L’essenziale”

Sul palco della 73esima edizione

Roma, 4 dic. (askanews) – Marco Mengoni partecipa alla 73esima edizione del Festival di Sanremo nel 2023. Tredici anni di carriera, 7 album in studio, 9 tour live culminati con il successo degli stadi della scorsa estate e del tour nei palazzetti tutto sold out appena concluso per il cantautore che ha scelto di tornare sul palco di Sanremo in un’occasione speciale: sono infatti passati 10 anni dalla sua partecipazione al Festival con L’essenziale, brano che ha segnato un punto di svolta importante della sua carriera, regalandogli la vittoria della manifestazione e 4 dischi di platino dei 65 conquistati in carriera.

La partecipazione al 73° Festival di Sanremo segna, ancora una volta, un momento importante della carriera di Marco: sarà infatti l’inizio del percorso del capitolo conclusivo di Materia, la trilogia musicale multiplatino – iniziata a dicembre 2021 con Materia (Terra) per Epic Records Italy / Sony Music Italy e proseguita con Materia (Pelle), sempre per Epic Records Italy / Sony Music Italy – che racconta il mondo musicale di Mengoni, dalle sonorità che lo hanno influenzato da sempre, quelle scoperte in questi 13 anni di carriera, le contaminazioni con la musica del mondo, le passioni e gli studi, fino alle sperimentazioni e le collaborazioni più sorprendenti, che compongono la sua identità musicale ben riconoscibile e unica.

Il cantautore torna, quindi, sul palco che ha segnato la sua carriera e che meglio racconta la musica italiana, per condividere con il pubblico un nuovo punto importante della sua storia musicale, festeggiare questo momento della sua carriera, di cui 10 anni fa L’essenziale e il Festival sono stati tasselli fondamentali. Un racconto che Marco, nell’estate 2023, porterà nuovamente sui palchi dei principali stadi italiani, dopo il debutto sold out a San Siro e la data all’Olimpico a giugno 2022 e il tour da tutto esaurito in autunno da poco concluso. È infatti atteso a Padova (20 giugno), a Salerno (24 giugno), a Bari (28 giugno), a Bologna (1 luglio) e infine a Torino (5 luglio).

continua a leggere sul sito di riferimento