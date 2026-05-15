Meno formale e più autentica: la nuova ricetta degli italiani a tavola

Birra Moretti racconta il cambiamento con “Mangiare come piace a noi”

Milano, 15 mag. (askanews) – Meno formalismi, meno perfezionismo e più voglia di una convivialità autentica e spontanea. Gli italiani sembrano riscoprire il piacere delle cose semplici anche a tavola: amici, buon cibo, una birra condivisa sono gli ingredienti dello stare insieme, in un’epoca dominata dal dover essere, dalla performance. A confermarlo è un’indagine Astraricerche per Birra Moretti che fotografa questo cambiamento culturale: “Dopo anni in cui siamo stati molto attenti a come ci poniamo a tavola, come siamo vestiti, cosa mangiamo, com’è la presentazione dei piatti, stiamo andando nella direzione opposta. – ha spiegato Cosimo Finzi, direttore Astraricerche – Quasi un italiano su due dice di voler scegliere un posto semplice perché il luogo lo aiuta a essere sè stesso. Più del 40% dice di volere posti dove anche la cucina è semplice, dove i piatti non sono troppo sofisticat. Poi c’è il ruolo fondamentale degli amici, anzi questo è importantissimo perché il 94% degli italiani ritiene che di fronte a una buona birra con un gruppo di amici può manifestare pienamente se stesso. E questa è un’esigenza molto sentita dagli italiani”.Di contro l’eccesso di sofisticazione viene vissuto come un limite, con l’87% degli italiani che ritiene possa compromettere l’esperienza stessa del pasto. Una tendenza a cui Birra Moretti, marchio del gruppo Heineken, ha voluto dare spazio con la piattaforma di comunicazione Mangiare come piace a noi, una occasione per raccontare questa evoluzione della convivialità “Birra Moretti con questa campagna vuole proprio omaggiare l’autenticità della tavola italiana – ha spiegato Ilaria Zaminga, external communication manager Heineken Italia – La tavola italiana fatta di momenti semplici, genuini, senza sofisticazioni, dove la birra è una perfetta compagna del buon cibo e in qualche modo favorisce anche un’atmosfera rilassata, conviviale, informale”.E la birra, infatti, è la protagonista di questo cambiamento, l’interprete giusta, per il 90% degli italiani, di quei momenti informali con gli amici dove ciò che conta è sentirsi liberi di essere sè stessi: “La birra ha un ruolo sorprendente – ha evidenziato Finzi – Sapevamo che aveva un ruolo positivo, ma è sicuramente l’elemento chiave, che unisce le persone, lo ha fatto negli anni passati e continua a farlo. È la semplicità di qualcosa di buono. Agli italiani la birra piace molto e anche in misura crescente, unisce e fa sì che ci allontaniamo dalle costrizioni”.In questo contesto, per rafforzare il proprio posizionamento, Birra Moretti ha organizzato “Milano mangia come piace a noi”, una serata pizza e birra nel capoluogo lombardo per riproporre quello spirito semplice e conviviale che avrà un seguito anche in altre città d’Italia. “Milano è la prima tappa di tre appuntamenti che si svolgeranno a Roma e a Napoli, appuntamenti che hanno proprio l’obiettivo di portare in vita il concetto di autenticità intorno alla tavola italiana di Birra Moretti – ha raccontato Ilaria Zaminga – Degli appuntamenti dove si potrà vivere un’atmosfera conviviale, rilassata, informale, lasciandosi un po alle spalle la ricerca della perfezione in virtù del godersi il vero gusto dello stare insieme davanti alla tavola italiana. Insomma, meno show, più sostanza, proprio come piace a noi”.Le prossime tappe del format saranno il 27 maggio a Napoli presso Masardona Friggitoria e il 18 giugno a Roma da Margherita – Osteria alla Scrofa.