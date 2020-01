Meraviglie di Alberto Angela: le anticipazioni di stasera, sabato 25 gennaio 2020

Quarto ed ultimo appuntamento con Alberto Angela e “Meraviglie“, il programma dedicato alla nostra terra conosciuta come la “penisola dei tesori”. Scopriamo le anticipazioni della puntata in onda questa sera, sabato 25 gennaio 2020 su Rai1.

Meraviglie di Alberto Angela 2020: terza puntata

Sabato 25 gennaio 2020 alle 21.20 ultimo l’appuntamento con “Meraviglie – La penisola dei tesori“, il programma condotto da Alberto Angela. Il divulgatore scientifico termina questa settimana il suo viaggio alla scoperta delle “Meraviglie” italiane con un ultimo imperdibile appuntamento.

Per la puntata finale il viaggio di Alberto Angela comincia dal Quirinale, la sede della Presidenza della Repubblica. Una scoperta che vedrà il divulgatore scientifico intento a raccontare e condividere con i telespettatori il significato di questo magnifico palazzo considerato patrimonio del nostro Paese.

Si tratta, infatti, della casa degli italiani da cui poi il figlio di Piero Angela si sposterà per mostrare altre meraviglie italiane. Via verso le incisioni della Val Camonica, considerato il primo sito nazionale tutelato dall’Unesco. Da qui, il viaggio prosegue verso la città superba di Genova, conosciuta anche come la dominatrice dei mari con la sua lanterna e palazzo Doria. A raccontare la bellezza e i segreti di questa città ci sarà un ospite speciale: Luca Bizzarri.

Meraviglie 2020, anticipazioni di sabato 25 gennaio 2020

Ma non finisce qui, visto che per l’ultima puntata di Meraviglie – La penisola dei Tesori, Alberto Angela è pronto a portare i telespettatori anche alla scoperta di una delle meraviglie del sud Italia. Si tratta dell’Etna, il vulcano più attivo del mondo. In particolare i telespettatori potranno vedere da vicino come l’attività vulcanica abbia modificato nel corso degli anni la montagna e tutto il territorio circostante. Per l’occasione dallo spazio l’astronauta Luca Parmitano condividerà con i telespettatori le emozioni provate sorvolando proprio il vulcano.

Non solo, a raccontare i ricordi e i miti legati a questo vulcano ci sarà anche lo scrittore Alessandro D’Avenia. Ultima tappa poi presso la magnifica Piazza del Campo di Siena per sorvolare Val d’Orcia. A raccontare questa terra magnifica ci sarà Oliviero Toscani, mentre Luca Angeletti rievocherà la figura di Ghino di Tacco.

L’appuntamento con Meraviglie di Alberto Angela è il sabato sera su Rai1.

continua a leggere sul sito di riferimento