AGI – Il mercato azionario odia l’incertezza. E chiunque sia il vincitore alle presidenziali, non conoscere il nome e vivere una situazione di stallo per giorni viene definito dagli investitori uno “scenario da incubo”, quello peggiore. Ma non è detto che finisca così: al momento il testa a testa tra Biden e Trump vede il mondo finanziario (a quest’ora ci sono solo i future sui listini, in quanto la Borsa di New York apre alle 15,30 ore italiane e le Borse europee domattina) fiducioso del fatto che sarà presto decretata la vittoria, anche se all’apertura dei seggi ci sono stati segnali di nervosismo.

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Mercati nervosi: si aspettavano un risultato chiaro dalle urne americane proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento