“mercato-dei-vini”-della-fivi-dal-15-al-17-novembre-a-bolognafiere

Milano, 1 set. (askanews) – E’ aperta da oggi la biglietteria online per il 14esimo “Mercato dei vini dei vignaioli indipendenti”, in programma a BolognaFiere dal 15 al 17 novembre 2025. La manifestazione, considerata il principale appuntamento della Federazione italiana vignaioli indipendenti (Fivi), accoglierà circa mille produttori provenienti da tutte le regioni italiane, assieme a delegazioni straniere e a olivicoltori indipendenti.

BolognaFiere e Fivi hanno inoltre annunciato il rinnovo dell’accordo che garantirà la sede al Mercato fino al 2028. “Siamo orgogliosi di poter confermare BolognaFiere come la casa dei Vignaioli Indipendenti fino al 2028” afferma Gianpiero Calzolari, presidente di BolognaFiere, sottolineando che “questo rinnovo rafforza una collaborazione che valorizza il territorio e il lavoro dei produttori italiani, contribuendo a rendere BolognaFiere un punto di riferimento anche per il settore vitivinicolo e l’enoturismo”.

Il programma prevede la partecipazione di tre delegazioni europee aderenti alla Confederation europeenne des vignerons independants (Cevi), e di 32 soci della Federazione italiana olivicoltori indipendenti (Fioi).

“Non vediamo l’ora di riaprire le porte del ‘Mercato dei vini’ per accogliere il nostro pubblico di appassionati e operatori e, per tre giorni, divertirci insieme con loro” spiega Rita Babini, vignaiola e presidente della Fivi, aggiungendo che “il vino e piacere, sorprendente perche effimero, ma spesso e stato raccontato come qualcosa di esclusivo. Noi vignaioli vogliamo riportarlo al suo posto: prodotto contadino che puo elevarsi a nobiltà, ma senza dimenticare le sue origini”.

L’evento si svolgera in quattro padiglioni per una superficie complessiva di quasi 40mila metri quadrati: ai vignaioli saranno riservati i padiglioni 29 e 30, mentre i padiglioni 26 e 28 ospiteranno l’area food e i servizi al pubblico. Nella galleria centrale troveranno spazio sponsor, partner e lo stand istituzionale della Fivi con i gadget ufficiali.

I biglietti d’ingresso, invariati rispetto alle passate edizioni, sono disponibili in prevendita online con riduzioni per sommelier, operatori e, da quest’anno, anche per gli abbonati al Bologna Football Club 1909. Rimangono confermati il servizio di carrelli e trolley per il trasporto delle bottiglie e quello di spedizione direttamente dalla Fiera. Gli orari di apertura al pubblico sono i seguenti: sabato 15 e domenica 16 novembre dalle 11 alle 19, lunedì 17 novembre dalle 11 alle 17.

L’accesso al quartiere fieristico sara agevolato dall’apertura straordinaria dell’ingresso di piazza Costituzione, oltre al tradizionale ingresso Nord. Disponibili i parcheggi di piazza Costituzione e il multipiano Michelino con 5.500 posti auto. Per gli arrivi in treno resta valida la convenzione con Trenitalia, che prevede l'”Offerta speciale eventi” con sconti fino al 75% sui Frecciarossa.

Il programma culturale del “Mercato dei Vini” 2025 includera cinque masterclass sul tema “Vino, vigne, vignaioli: una storia di famiglia”. Durante la manifestazione saranno consegnati il Premio Leonildo Pieropan e il Premio “Vignaiolo come noi”. Il Mercato e organizzato dalla Fivi e da BolognaFiere, con il patrocinio del Comune di Bologna e di Confcommercio Ascom Bologna.