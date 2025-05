mercato-digitale,-il-nuovo-scenario-per-pmi-e-consumatori

Webinar in diretta streaming su “Controversie di Consumo, Piattaforme Digitali e Utenti” giovedì 29 maggio 2025 alle ore 15:00

Il rapido evolversi del mercato digitale richiede nuovi strumenti di tutela per imprese e consumatori: è in questo contesto che l’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Napoli promuove, martedì 29 maggio, il webinar “Controversie di Consumo, Piattaforme Digitali e Utenti.

Le ODR e le reti di assistenza nelle controversie transfrontaliere”, in programma dalle 15:00 alle 19:00 in diretta streaming.

A introdurre il tema sarà Eraldo Turi, presidente dell’Odcec di Napoli, che spiegherà come il Digital Services Act (Regolamento UE 2022/2065) abbia ridefinito i rapporti contrattuali con le piattaforme online, dai grandi marketplace ai social network fino alle app per viaggi e alloggi.

«L’obiettivo del regolamento – sottolinea Turi – è garantire un mercato più equo, tutelando le controparti più deboli, PMI e consumatori, e potenziando i meccanismi stragiudiziali di risoluzione delle controversie».

Proprio sul ruolo delle ODR e delle reti di assistenza si concentrerà l’intervento di Stefania Linguerri, presidente della Commissione Tutela del Consumo dell’Ordine partenopeo e del Cndcec.

Linguerri evidenzierà come la nuova normativa rafforzi la possibilità, per consumatori e imprese, di ricorrere a procedure extragiudiziali, anche attraverso la collaborazione con la Pubblica Amministrazione, per risolvere rapidamente i conflitti derivanti dall’uso dei servizi digitali.

Il webinar approfondirà poi le sfide pratiche cui sono chiamati anche operatori di piccola e media dimensione.

A questo proposito, Vincenzo Tiby, consigliere delegato dell’Odcec di Napoli, osserverà che “nel panorama del Digital Services Act rientrano anche piattaforme minori, che dovranno adeguarsi alle nuove regole per evitare sanzioni o, peggio, l’esclusione dal mercato. Il commercialista, con il suo know-how, può guidare questi operatori nella compliance normativa e nella gestione del rischio”.

Nel corso del pomeriggio si alterneranno relazioni tecnico-giuridiche che favoriranno un confronto multidisciplinare: Achille Coppola (past president dell’Odcec di Napoli) illustrerà le prime osservazioni sugli strumenti di assistenza digitale; Stefano Ducceschi (Console Onorario della Repubblica Federale di Germania a Napoli) analizzerà le implicazioni transfrontaliere per le imprese in un mercato europeo sempre più integrato; Consiglia Botta (professore ordinario di Diritto Privato e Diritto dei Mercati Digitali all’Università Federico II,) delineerà i profili di responsabilità degli intermediari digitali); Antonella Miletti (docente di Istituzioni di Diritto Privato sempre alla Federico II) approfondirà i diritti dei consumatori nell’era digitale; Giulio Votano (dirigente Ufficio Digital Service Coordinator di Agcom) spiegherà le nuove funzioni di vigilanza; Sara Del Monte (funzionario della direzione Tutela dei Consumatori Agcom) presenterà casi pratici di intervento; Maria Pisanò (direttore del Centro Europeo Consumatori Italia) illustrerà i servizi di assistenza transfrontaliera; Arianna Ferretti e Stefania Genna (dipartimento per gli Affari Europei presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri) condivideranno le iniziative di armonizzazione normativa a livello europeo; Giuseppe Rosanova (avvocato e dottore di ricerca presso l’Università Federico II) concluderà con una disamina delle prospettive di sviluppo giurisprudenziale.

In un mercato digitale in costante evoluzione, i commercialisti svolgono un ruolo strategico: non si limitano alla consulenza fiscale, ma affiancano imprese e consumatori nella lettura e nell’applicazione delle nuove regole, supportandoli nella gestione delle controversie e nella tutela della continuità aziendale.