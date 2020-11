Mercato Llorente, qualcosa si muove per gennaio: sono tre i club che se lo contendono

Fernando Llorente, centravanti spagnolo del Napoli, è totalmente fuori dai progetti del club partenopeo. L’attaccante ex Juventus è in scadenza a giugno ma potrebbe lasciare il Napoli già nel mese di gennaio (dopo averci provato vanamente nella finestra estiva).

Secondo indiscrezioni raccolte dai colleghi di Calciomercato.com, sulle tracce dell’attaccante spagnolo, ci sono ancora Genoa e Benevento. In estate Llorente è stato anche vicino all’Inter, poi non se n’è fatto niente perché Conte voleva Gervinho (che comunque non è arrivato in nerazzurro). Occhio inoltre al tentativo dell’Athletic Bilbao di riportare a casa il “figluol prodigo”.

