Mercato Napoli, a sinistra l’ultimo colpo

Non è chiuso il mercato del Napoli. Gli oltre 50 milioni investiti per questa sessione invernale non vanno a colmare il deficit sulla fascia di sinistra dove, quando non c’è Mario Rui, l’alternativa di ruolo non c’è. In questa ottica, Tountouris, procuratore di Tsmikas, terzino sinistro dell’Olimpiacos, attende entro 48 ore un segnale: ha un mezzo impegno con il Napolima prima di spingere con il club del Pireo vuole certezze dal Napoli. A riportarlo è Il Mattino.

