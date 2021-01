Mercato Napoli, dalla Francia: novità sul futuro di Milik! I dettagli

Dove giocherà Arek Milik? Ormai il futuro del centravanti polacco ha assunto i contorni di una vera e propria telenovela. Com’è noto, Zibi Boniek, presidente della federcalcio polacca, ha recentemente “strigliato” l’ex attaccante dell’Ajax nonché stella della nazionale. Riviviamo le sue parole: “Come fa a giocare gli Europei? Se non vede il campo per nove mesi non può essere convocato. A mio avviso il Napoli ha aiutato molto Milik nel suo percorso di crescita però i procuratori si sono giocati male la carta dell’uscita di scena. Andare a scadenza non è mai una cosa buona, c’è chi vuole speculare sull’affare. Spesso – prosegue – sono i procuratori a determinare certe situazioni. Sono arrabbiato. Se i giocatori non giocano nei club non possono essere utili alla Polonia”.