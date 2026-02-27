Mercato yogurterie tra stagionalità e nuovi modelli di consumo

Presenza stabile nel panorama del food retail

Roma, 27 feb. – Il settore delle yogurterie continua a mantenere una presenza stabile nel panorama del food retail, intercettando un pubblico trasversale e adattandosi a consumi che non si limitano più alla sola stagione estiva. “Il mondo della yogurteria è un settore davvero fiorente, perché è ideale per tutte le stagioni- ci spiega Giuseppe Picerno, fondatore di Yogurtissimo – c’è sia la parte fredda con lo yogurt gelato, sia la parte calda delle cr pes, dei pancakes, dei waffle. È uno dei punti di forza della yogurteria”. Per chi si avvicina a questo settore e sta valutando come muovere i primi passi, una delle opzioni più concrete è quella del franchising: “La soluzione del franchising è conveniente perché parte già da un modello collaudato: si inizia già con l’esperienza di un’azienda consolidata. – prosegue Picerno – Ma dietro ogni modello di franchising c’è sempre una storia concreta, fatta di persone, di scelte quotidiane e di un percorso costruito nel tempo. Il brand Yogurtissimo nasce qui ad Altamura, dove sono nato e cresciuto; ho sempre voluto dare il massimo per la mia città. Dopo diciotto anni, questo punto vendita crea dei risultati fantastici e ciò mi rende orgoglioso. Gli adolescenti che venivano qua una volta, ora accompagnano i loro figli”.Da questa esperienza nasce anche una scelta precisa, che riguarda il modo di costruire il prodotto e l’identità del brand, partendo non dalla comunicazione ma da ciò che viene messo ogni giorno davanti al cliente.”Noi non ambiamo a diventare famosi grazie al marketing, ma per la scelta delle materie prime, per la qualità del prodotto e il nostro modo di essere” afferma con orgoglio Giuseppe Picerno.In Yogurtissimo l’esperienza non è mai standardizzata: il prodotto viene studiato e testato partendo dal punto vendita di Altamura, per poi essere replicato mantenendo qualità e coerenza, ma sempre con l’idea di creare un luogo accogliente, capace di ascoltare chi entra e di far sentire ogni persona al centro dell’esperienza. È la stessa visione che guida anche il rapporto con chi sceglie di entrare nel progetto, perché prima ancora del format conta il modo di stare con le persone.”Chi vuole entrare a far parte della nostra squadra deve avere due caratteristiche fondamentali: essere se stessa ed essere umile. Come nostro affiliato, da noi riceverà supporto costante, saremo sempre al suo fianco perché comprendiamo benissimo il lavoro che c’è dietro” conclude il fondatore di Yogurtissimo.