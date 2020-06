Mercedes-Amg e 63 4matic berlina e station wagon

Il nuovo look che balza subito agli occhi osservando i modelli E 63 4MATIC+, è motivato in larga parte anche dagli interventi tecnici attuati. Osservando la coda della berlina attirano subito l’attenzione le nuove luci posteriori più piatte, ora sdoppiate, che si spingono fino al cofano del bagagliaio, dove sembrano collegarsi, sul lato superiore, a una modanatura decorativa cromata lucida. Nella station-wagon questa modanatura decorativa prosegue fino alla fine delle luci posteriori più esterne. I nuovi cerchi in lega leggera da 19 pollici a 10 razze sono ottimizzati dal punto di vista aerodinamico e sono verniciati a scelta in nero opaco o in grigio tantalio lucido.

