mercedes,-ex-quartier-generale-stoccarda-perde-la-stella-sul-tetto

Un’autogru ha rimosso stella: 6,5 metri diametro e 3 tonnellate

Roma, 2 set. (askanews) – La Stella Mercedes è uno dei marchi più famosi al mondo e ha più di 100 anni. Da oggi non adorna più il tetto dell’ex quartier generale della casa automobilistica Daimler Benz a Stoccarda-Möhringen. Un’autogru è venuta a rimuoverla dal tetto: pesa circa tre tonnellate e ha un diametro di 6,5 metri. Una prima data di smantellamento l’anno scorso era fallita. Lo riporta la Frankfurter Allgemeine Zeitung.

L’ex sede aziendale è associata a titoli negativi. L’ex capo della Daimler-Chrysler Jürgen Schrempp una volta lo chiamò “castello di stronzate”. È qui che i manager avevano precedentemente ideato il piano di acquistare Chrysler, che alla fine si rivelò un disastro per l’azienda.

Il successore Dieter Zetsche – prosegue la Faz – riportò la sede nello stabilimento principale di Stoccarda-Untertürkheim. La stella continua a trasformarsi sotto l’attuale CEO Ola Källenius. Secondo un portavoce della cassa automobilistica la stella di Möhringen non è destinata ad alcun ulteriore utilizzo. È stato esposta alle intemperie per più di 30 anni. La portavoce non ha voluto pronunciarsi sulla questione se il mostro alla fine verrà demolito. L’edificio a Möhringen non appartiene più al gruppo da molto tempo.