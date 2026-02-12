Mercedes: utile 2025 -50% a 5,3 mld, taglia dividendo a 3,5 euro

Milano, 12 feb. (askanews) – Mercedes chiude il 2025 ricavi in calo del 9,2% e un utile operativo del 57,2% a 8,2 miliardi e un utile dimezzato a 5,3 miliardi (-49%). In calo del 41% anche la generazione di cassa industriale a 5,4 miliardi. Le consegne di auto sono diminuite del 9,2% a 1,8 milioni di cui 369mila elettrificate e 185mila elettriche (-8,9%). In calo dell’11,5% a 360mila le consegne di van. Il gruppo proporrà all’assemblea un dividendo di 3,5 euro in calo rispetto ai 4,3 euro del 2024.

Per il 2026 Mercedes prevede che il fatturato del si attesterà sui livelli dell’anno precedente. L’Ebit dovrebbe essere significativamente superiore a causa degli oneri di ristrutturazione sostenuti nell’anno precedente. Il flusso di cassa delle attività industriali è previsto leggermente inferiore al livello del 2025.

Nel medio termine Mercedes Cars punta a vendere circa 2 milioni di veicoli, con un incremento di oltre il 15% nelle vendite di veicoli di fascia alta e un raddoppio della quota di veicoli xEv con un ritorno sulle vendite (RoS) rettificato dell’8-10%. La produzione verrà adeguata a circa 2,2 milioni di unità entro il 2028. Grazie a una serie di misure Mercedes punta a ridurre i costi di produzione del 10% a partire dal 2027 rispetto ai livelli del 2024.

“I nostri risultati finanziari sono rimasti entro le nostre previsioni. Ora siamo pronti per il 2026: il lancio di oltre 40 nuovi modelli in soli tre anni prosegue a un ritmo sostenuto. La forte domanda per i nostri nuovi Cla, Glc o Classe S dimostra l’entusiasmo dei nostri clienti per i nuovi modelli. Stiamo andando avanti con una strategia chiara e un portafoglio prodotti molto competitivo”, ha detto il Ceo Ola Källenius.