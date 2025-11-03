lunedì, 3 Novembre , 25

Ucraina, nuova raffica di droni e missili russi: Mosca avanza a Pokrovsk

(Adnkronos) - La Russia ha lanciato una nuova...

Torino, 15enne seviziato a Halloween: aperta inchiesta, sequestrati tre cellulari

(Adnkronos) - La procura dei minori di Torino...

Roma, crollata parte della Torre dei Conti ai Fori Imperiali: ferito un operaio

(Adnkronos) - La Torre dei Conti ai via...

È morto Loriano Bagnoli, fondò Sammontana insieme ai fratelli

(Adnkronos) - È morto Loriano Bagnoli, presidente onorario...
merck,-dario-floris-nuovo-country-lead-rare-tumors-italy
Merck, Dario Floris nuovo Country Lead Rare Tumors Italy

Merck, Dario Floris nuovo Country Lead Rare Tumors Italy

DALL'ITALIA E DAL MONDOMerck, Dario Floris nuovo Country Lead Rare Tumors Italy
Redazione-web
Di Redazione-web

(Adnkronos) – Dario Floris, precedentemente Business Unit Director Oncologia in Italia di Merck, è stato nominato, dal 1 novembre, Country Lead Rare Tumors Italy. Lo annuncia la farmaceutica in una nota, precisando che, riportando a Francois Feig, Europe Regional Vp Rare Tumors, Floris guiderà la costruzione della filiale italiana della divisione dedicata ai tumori rari, nata a seguito dell’acquisizione di SpringWorks Therapeutics all’inizio di quest’anno. 

“Il lancio di SpringWorks in Italia segna un momento storico per la nostra organizzazione e, soprattutto, per i pazienti con tumori rari – afferma Floris – Sentiamo un profondo senso di responsabilità nel portare un nuovo orizzonte di speranza a coloro che sono colpiti da tumori desmoidi e NF1-PN. SpringWorks rappresenta la più grande acquisizione nel settore sanitario di Merck negli ultimi 20 anni ed è una prova tangibile del nostro impegno quotidiano nel trasformare la vita dei pazienti”. 

Floris è entrato in Merck Italia a gennaio 2017, ricoprendo ruoli di crescente responsabilità prima nelle aree fertilità, endocrinologia (tiroide e ormone della crescita), cardiovascolare, e poi in oncologia. In precedenza – conclude la nota – ha acquisito esperienza in vari settori, tra cui alimentare, beni di consumo e telecomunicazioni. 

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.