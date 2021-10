Mercoledì 13 ottobre a Roma riapre la stazione metro Castro Pretorio

ROMA -Dopo oltre un anno a Roma riapre la stazione della metro B di Castro Pretorio: i viaggiatori potranno usufruire del servizio di mobilità a partire da mercoledì 13 ottobre alle ore 5.30. La stazione è rimasta chiusa per consentire la sostituzione degli impianti di traslazione, scale mobili e ascensori, giunti alla fine della vita tecnica dopo 30 anni di utilizzo. I lavori hanno riguardato anche diverse opere civili e accessorie, compresi interventi su diverse infiltrazioni d’acqua e per la rimozione di materiale in amianto che si sono evidenziati dopo lo smontaggio degli impianti. Sono stati anche adeguati gli spazi di stazione per consentire le procedure di evacuazione coerenti con le nuove normative anti-incendio. Nelle ultime settimane si sono svolti i collaudi con gli enti ministeriali.

