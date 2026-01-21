mercoledì, 21 Gennaio , 26
Mercosur, Federvini: ricorso a Corte giustizia disorienta le imprese

Milano, 21 gen. (askanews) – Il voto odierno del Parlamento europeo, che ha approvato la richiesta di un parere della Corte di Giustizia Ue sull’accordo di partenariato commerciale con il Mercosur, rappresenta una battuta d’arresto per le opportunità di crescita per le imprese italiane ed europee, proprio mentre il contesto globale diventa sempre più instabile. Una decisione che, pur nel pieno rispetto delle dinamiche democratiche dell’Aula, desta un marcato rammarico a pochi giorni dalla firma dell’intesa in Paraguay. Lo afferma in una nota Federvini.

Il ricorso alla Corte di Giustizia, in assenza di un’approvazione in via provvisoria dell’accordo, “rischierebbe infatti di tradursi in un suo sostanziale congelamento per un periodo potenzialmente superiore ad un anno, sottraendo alle imprese europee e italiane uno strumento fondamentale di competitività in una fase di grave incertezza globale”.

“Prendiamo atto della decisione del Parlamento europeo con rispetto istituzionale ma non possiamo nascondere il nostro rammarico e disorientamento” ha dichiarato il presidente di Federvini, Giacomo Ponti, sottolineando che “il voto odierno sulla richiesta di adire la Corte di Giustizia, dopo un negoziato durato oltre vent’anni, giunge in un contesto economico globale estremamente delicato in cui le imprese hanno bisogno di certezze sul fronte degli scambi internazionali”.

“L’accordo con il Mercosur – ha concluso Ponti – rappresenta una preziosa opportunità di sviluppo e uno strumento essenziale di competitività: per questo auspichiamo che il dialogo tra Parlamento, Consiglio e Commissione porti a superare rapidamente questa impasse per procedere speditamente verso l’applicazione dell’accordo”.

