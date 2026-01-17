sabato, 17 Gennaio , 26

Mercosur, Fitto: intesa importante e bilanciata con tanti benefici

Redazione-web
Di Redazione-web

Milano, 17 gen. (askanews) – “Oggi è stato firmato l’accordo con il Mercosur. Un’intesa importante e bilanciata, i cui benefici non sono solo economici, ma anche geopolitici e di stabilità delle relazioni internazionali. L’accordo rafforza la posizione dell’UE in uno scenario globale sempre più complesso e apre nuove opportunità concrete per i nostri territori e le nostre imprese”. Lo ha scritto su “X” Raffaele Fitto, vicepresidente esecutivo della Commissione Europea con deleghe alla Coesione e alle Riforme.

“L’accordo con il Mercosur – ha spiegato – rafforza la strategia europea di diversificazione degli scambi con partner affidabili; contribuisce a una maggiore sicurezza economica, rendendo più solide e diversificate le catene di approvvigionamento; crea nuove opportunità per le imprese europee, con un forte potenziale di crescita dell’export; tutela e valorizza i prodotti europei di qualità, proteggendo le indicazioni geografiche dalle imitazioni; consolida il ruolo geopolitico dell’Europa in America Latina”.

“Nell’accordo con il Mercosur – ha aggiunto Fitto – sono previste clausole di salvaguardia eccezionali a tutela dei nostri agricoltori e dei settori più sensibili: quote di importazione molto limitate per i prodotti sensibili, introdotte in modo graduale; i meccanismi di salvaguardia più forti mai previsti, per intervenire rapidamente in caso di squilibri o danni ai produttori europei; controlli rafforzati e audit rigorosi sulle importazioni, per garantire il pieno rispetto degli standard europei di sicurezza alimentare e sanitaria; un impegno concreto verso l’allineamento degli standard di produzione; un fondo di sicurezza da 6,3 mld a sostegno dell’agricoltura”.

