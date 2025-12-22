mercosur,-l’esperto-bevilacqua:-“positivo-per-difendere-i-valori-comunitari”

ROMA – La firma del Mercosur, l’accordo di libero scambio con Argentina, Brasile, Paraguay e Uruguay, spiega Nunzio Bevilacqua, giurista d’impresa ed esperto economico internazionale, “ha fatto emergere, al contrario di letture ‘tendenziose’ che vedrebbero l’Europa al capolinea, un qualcosa di realmente positivo per l’Unione: l’identità di ciascun Paese e la difesa degli interessi non solo delle proprie economie e degli operatori economici più esposti ma, in alcuni casi, anche di valori comunitari per eccellenza, quali la concorrenza o l’agricoltura e dell’unico bene non, in teoria, ‘negoziabile’ ai tavoli politici, quale la salute dei cittadini, intrinseca nell’alimentare”.

“L’ASSET ALIMENTARE NON SIA UN ‘FIGLIO DI UN DIO MINORE’ PER L’UE”

È sotto gli occhi di tutti, prosegue Bevilacqua, “l’interesse di alcuni settori, quale automotive e meccanica, e di alcuni specifici Paesi come Germania e Spagna, a portare avanti un accordo ‘senza se e senza ma’, quasi come un accordo aziendale. E se la protezione di un valore come quello del Made in Eu – attualmente ‘a geometria variabile’- ed ancor più, da parte di Paesi con brand ad alto valore aggiunto come il Made in France o in Italy, dovrebbe essere un dovere della politica al fine di preservare l’identità e integrità dei propri territori dai continui attacchi ‘ribassisti’ da parte dell’Europa centrale. Si incide su di un asset, quello alimentare, che l’Europa non dovrebbe considerare come ‘figlio di un dio minore’ sacrificabile sull’altare di qualche grande gruppo industriale, capace magari, attraverso la Germania, di attuare qualche forma di ritorsione ‘europea’ sugli agricoltori che, ad oggi, e in difesa anche delle prossime generazioni, mettono in evidenza che quelle garanzie reclamate e condivise, tra cui le reciprocità e i sistemi di antielusione, non esistono nella realtà”. Per Bevilacqua “non si può sostenere, in modo capzioso, ‘o ora o mai più’, in primis perché quello che non si è fatto in 25 anni non vuol dire che si debba fare male e in fretta oggi e perché la ‘credibilità negoziale dell’Ue’ o, meglio, la sua palese debolezza, non si determina nel chiudere un accordo che da molto tempo è sul tavolo, ma nel come una Unione di Paesi sviluppati sia in grado di tutelare le proprie generazioni presenti e future oltre a non subire le decisioni di pochi gruppi di interesse e, in alcuni casi, di specifici Paesi membri d’intesa con Paesi terzi” conclude il giurista d’impresa.

