Meret: “Buona prestazione. Non siamo riusciti a concretizzare, dobbiamo essere più cattivi sotto porta”

Alex Meret, portiere del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport, soffermandosi sulla sconfitta degli azzurri contro l’Inter questa sera in campionato per 2-0.

Meret: “Dobbiamo ritrovare serenità”

“Abbiamo fatto una buona prestazione e non siamo riusciti a concretizzare. Dobbiamo migliorare sotto porta. Dobbiamo essere più concreti e concedere il meno possibile. Ci sono state delle cose buone in questi ultimi match e ci prepariamo per le prossime due partite. Ci è mancato qualcosa, il mister ha ragione. Il nostro è un gran gruppo, dobbiamo solo recuperare la serenità e dare tutto”.

