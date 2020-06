Meret celebra Ospina e gli altri portieri su Instagram – FOTO

Alex Meret e David Ospina vengono continuamente messi in competizione dalla circostanze. Con l’arrivo di Gattuso, molto spesso si è parlato di un addio del classe ’97 vista la preferenza del tecnico per l’ex Arsenal. Tutt’ora la situazione non appare chiara sul futuro dei due estremi difensori. Intanto, però, Alex Meret ha celebrato il compagno e gli altri due portieri tramite un post su Instagram: “Lavoro di squadra”.

Visualizza questo post su Instagram Lavoro di squadra!

