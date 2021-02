Meret in conferenza: “Granada difficile da affrontare, qualificazione ancora aperta”

Alex Meret, portiere del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa. L’estremo difensore ha commentato la sconfitta degli azzurri con il Granada in Europa League.

Meret in conferenza stampa

“Sapevamo che il Granada era una squadra difficile da affrontare. Siamo partiti non benissimo, poi ci abbiamo provato ma non siamo stati pericolosi. Penso che la qualificazione sia ancora aperta, c’è ancora il tempo per rifarci. Gli infortuni? Ora bisogna stare uniti, sappiamo quanto valiamo. Sappiamo che possiamo battere questa squadra, siamo tutti giocatori di valore. Dobbiamo evitare le disattenzioni commesse fatte oggi”.

