Meret in panchina per Inter-Napoli, niente turnover: il portiere è infortunato. I dettagli

Anche in occasione della sfida di Coppa Italia tra Inter e Napoli a San Siro, Rino Gattuso ha schierato David Ospina tra i pali in luogo di Alex Meret. La decisione aveva fatto storcere il naso, siccome il portiere colombiano era già stato impiegato anche nel weekend, in occasione della gara casalinga contro il Lecce.

La questione portieri, effettivamente, tiene banco fin dall’arrivo in panchina del nuovo tecnico, sebbene anche sotto la guida di Ancelotti ci fosse un continuativo turnover. A più riprese Gattuso ha spiegato che la sua scelta è motivata soltanto dal momento di forma differente che vivono i due calciatori. Inoltre, Ospina riesce a giocare più facilmente coi piedi e ciò torna utile alla manovra del Napoli. D’altronde, si tratta di tre portieri (c’è anche Karnezis) di indiscutibile livello, per cui la scelta non è mai semplice.

Meret escluso da Inter-Napoli: i motivi

Dietro alla decisione di non schierare Meret in Coppa Italia tuttavia c’è stata una motivazione “fisica”. Secondo quanto raccolto da gonfialarete.com, “Meret soffre di una piccola lesione all’addominale obliquo. Una lesione muscolare che presenta inoltre del versamento e quindi non una cosa così banale. Alex aveva già informato persone a lui vicine che questa sera non sarebbe potuto essere della partita.”

