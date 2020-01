Meret non al top ed a rischio con la Lazio: avvisato Ospina – Sky

Manca sempre meno a Lazio-Napoli, partita molto complicata per gli azzurri e a dir poco decisiva. La squadra di Gattuso arriva all’Olimpico in emergenza difensiva, proprio come contro l’Inter. Out ancora Koulibaly e Maksimovic, Luperto non al top, quindi potremmo vedere la stessa retroguardia vista con i nerazzurri.

PROBLEMI PER MERET

Il portiere azzurro non sta benissimo e contro i biancocelesti potrebbe esserci David Ospina tra i pali. Il colombiano si è sempre fatto trovare pronto, quindi non sarebbe un grande problema per Gattuso schierarlo da titolare al posto di Alex Meret.

