Meret non ci sarà col Cagliari, ha un principio di borsite: non si può tuffare. La situazione

Alex Meret potrebbe non vedere il campo anche nel match contro il Cagliari. A svelarlo è Raffaele Auriemma, giornalista di Tuttosport, che ha spiegato la motivazione della sua possibile esclusione. Il giovane estremo difensore azzurro, infatti, ha un inizio di borsite. Questo vuol dire che non può allenarsi tuffandosi, ma ha sfruttato il tempo a sua disposizione per lavorare molto con i piedi. Al suo posto, in campo, scenderà David Ospina. Dopo 11 partite giocate, con 6 vittorie e 5 sconfitte, Gattuso vuole andare in Sardegna schierando la migliore formazione possibile. Di seguito l’analisi del giornalista sul quotidiano, oggi in edicola.

MERET OUT CONTRO IL CAGLIARI

“Domani pomeriggio a Cagliari il coach si attende l’ennesima riprova, con l’auspicio che possa essere diversa dai ko inattesi con Fiorentina e Lecce. E per inseguire quello che sarebbe un successo pesante in trasferta (con i 3 punti il Cagliari sarebbe scavalcato in classifica) occorre che il coach individui l’assetto migliore e gli interpreti più pronti per un Napoli che sia compatto anche nella fase difensiva. Tra i pali? Meret ha un inizio di borsite e non si può allenare tuffandosi, però sta lavorando molto con i piedi ed i miglioramenti sono evidenti. Ospina ci sarà anche alla Sardegna Arena”.

