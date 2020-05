Meret, pronto il rinnovo per blindare il portiere: le ultime

Secondo quanto riporta l’edizione stamane in edicola de La Gazzetta dello Sport, il Napoli sarebbe seriamente intenzionato a procede con il rinnovo di Alex Meret. Ad oggi il contratto scade nel 2023, ma l’idea azzurra è quella di blindare un gioiello che negli ultimi tempi era stato messo un po’ in disparte. Questo lo si può considerare un gesto di estrema fiducia della proprietà azzurra nei confronti dell’ex Udinese. Avviati i primi contatti con l’agente Pastorello per trattare, siamo alle prime battute.

Rinnovo per Meret ed addio ad Ospina?

Con l’eventuale rinnovo di Meret, segno di fiducia nei suoi confronti, si allontanerebbero le voci che lo vogliono via da Napoli. A questo punto, però, potrebbe esserci l’addio di Ospina. L’estremo difensore colombiano non esclude di fare le valigie a fine stagione, come dichiarato qualche tempo fa dal suo agente, ed i club a dargli l’opportunità di partire sarebbero Boca Juniors e Monterrey. Ora, però, è ancora troppo presto per fare delle previsioni certe.

