Meret soddisfatto per i tre punti: “Vittoria importante su un campo difficile”

Alex Meret, portiere azzurro, ha condiviso un post su Instagram in merito alla vittoria sofferta di questa sera contro il Rijeka. Di seguito il suo commento.

Meret: “Vittoria importante su un campo difficile”

Vittoria importante su un campo difficile!

Il Napoli passa a Rijeka anche grazie ad Alex Meret. Il portiere azzurro infatti nel primo tempo della gara ha tenuto in vita i partenopei con una serie di parate. Come descritto da Gattuso infatti la prima mezz’ora è stata incredibilmente deludente da parte degli azzurri, ma per fortuna non tutti erano con la testa altrove: Meret ha saputo dir di no più volte al raddoppio dei croati. Così il Napoli nel secondo tempo è riuscito a ribaltarla.

