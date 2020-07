Merkel, con Recovery fund faremo un passo nel futuro

Il Recovery fund per la ripresa dell’economia europea “non deve servire solo a ricreare le condizioni precedenti alla crisi, ma deve essere anche utilizzata per fare un passo nel futuro”. Lo ha detto Angela Merkel a Bruxelles, dove tra poco presenterà i piani per il semestre tedesco della presidenza Ue. La cancelliera ha spiegato che l’Unione europea si trova, a causa della pandemia da coronavirus, “in una situazione finora sconosciuta di crollo economico, con la preoccupazione per i posti di lavoro”.

A detta di Merkel, “nei prossimi mesi si tratta di affrontare un grande compito, quello di riuscire a contenere la pandemia e di avere la meglio sulle sue conseguenze”.

