Merkel non cede sulla linea dura contro il covid

AGI – “Nelle prossime settimane è necessario mantenere le limitazioni dei contatti sociali”: è quanto si legge nella bozza del documento che il governo tedesco ha inviato ai Laender in vista del vertice di domani sulle misure anti-Covid che sarà presieduto da Angela Merkel.

In sostanza, stando alle anticipazioni della bozza diffuse da alcuni media – tra cui la Bild e lo Spiegel – si profila il mantenimento della linea dura almeno fino a marzo in quanto a lockdown in Germania: ma se appare certa la proroga delle misure, sottolineano diversi media, è giallo su quale possa essere il termine finale.

