Merkel suggerisce all’Italia di pensare al Mes: “Il Recovery fund non basta”

AGI – “Con i fondi messi a disposizione si può fare molto ma il Recovery Fund non può risolvere tutti i problemi dell’Europa”. Lo dichiara la cancelliera tedesca, Angela Merkel, in un’intervista a La Stampa, anticipata sul sito e che sarà pubblicato integralmente nell’edizione in edicola domani.

La cancelliera invita gli Stati membri a riconoscersi nell’Ue al di là delle differenze, e all’Italia suggerisce di guardare con attenzione al Mes: “Non abbiamo messo a disposizione degli Stati strumenti come il Mes o Sure perché restino inutilizzati”.

L’Europa a cui pensa Merkel è fondata “sull’interesse assoluto ad avere un mercato unico europeo e a presentarsi compatta sulla scena internazionale”.

