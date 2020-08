Mertens: “Abbiamo regalato la partita dopo il gol, Callejon ci mancherà ma ora tocca ai nuovi”

Dries Mertens ai microfoni di SKY è intervento così nel post di Barcellona-Napoli:

“Stasera nei primi 10′ abbiamo fatto bene, poi abbiamo regalato la partita. Sappiamo che loro hanno qualità e possono fare gol dal niente. Nel secondo tempo abbiamo fatto vedere che fisicamente stiamo bene e possiamo fare qualcosa. Abbiamo creato, fatto e non abbiamo segnato. Dopo abbiamo preso gol e abbiamo dimenticato cosa dovevamo fare. Voglio sempre vedere positivamente. Abbiamo cambiato allenatore e se continuiamo così, l’anno prossimo facciamo bene. Napoli ambizioso nella prossima stagione? Io voglio continuare, allenarmi già. Abbiamo voglia, fame. Peccato per oggi, nel secondo tempo abbiamo giocato bene. Facile è parlare dopo, ma bisogna continuare così. Callejon e Osimhen? José ha dato tanto, anche a me. Fa portare la linea della difesa molto bassa, il suo taglio è importante. Ci mancherà tanto, ma ci sono calciatori che dovranno essere pronti a prenderne il posto. Abbiamo comprato calciatori che devono alzare la qualità.”

