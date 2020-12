Mertens alle prese con le terapie in Belgio: il belga sta già meglio – IL VIDEO

Martedì Mertens e Osimhen faranno rientro a Castel Volturno, dopo la riabilitazione svolta in Belgio. Il belga è stato costretto allo stop in occasione della sfida contro l’Inter, quando anzitempo ha abbandonato il terreno di gioco. La diagnosi, dopo esami strumentali, è stata di distorsione di primo/secondo grado alla caviglia sinistra con interessamento del comparto mediale. La decisione in comune accordo col club azzurro è stata quella di spostarsi presso una clinica specializzata nel suo paese natale, per procedere con le terapie.

Mertens alle prese con le terapie in Belgio

Attraverso i propri canali social, Mertens ha pubblicato alcuni brevi video di se stesso alle prese con gli esercizi di riabilitazione in palestra. Al momento il rientro è ancora lontano, sebbene tutto proceda nel migliore dei modi. Mertens tornerà in gruppo, ma sarà disponibile non prima del 15-20 gennaio.

