Mertens attende il rinnovo e si allena da casa: la vista è mozzafiato | VIDEO

L’obiettivo è quello di poter ricominciare ad allenarsi presto. La speranza è di poter riprendere il 4 maggio quando dovrebbe essere dichiarata la fine del lockdown in tutto il paese. Se riprende la preparazione allora potrebbe riprendere anche il campionato. Per gli ottimisti si potrebbe ripartire tra l’ultima settimana di maggio e la prima di giugno. Intanto, però, i calciatori proseguono la preparazione tra le mura domestiche e non solo ma anche dalle loro terrazze e giardini. Così come l’attaccante del Napoli, Dries Mertens.

Vista mozzafiato

Il calciatore sente continuamente il tecnico Gennaro Gattuso che lo tiene informato sulle tabelle di lavoro personalizzate e sulla dieta da seguire. E non solo perchè i due discutono spesso anche della situazione rinnovo ancora in stallo vista l’emergenza Coronavirus. Tra una chiacchierata e l’altra, Dries Mertens si allena allietando la sua giornata con la meravigliosa vista da casa sua. Lo dimostrano le immagini diramate tramite il proprio profilo Instagram ufficiale.

