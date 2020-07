Dries Mertens, attaccante del Napoli, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Sky Sport dopo la partita contro il Genoa. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli1926.it. Queste le sue parole.

Le parole di Mertens

“Stiamo facendo meglio il lavoro. Sappiamo un po’ di più quello che dobbiamo fare. Avere il rientro di tutti i giocatori

Esultanza? Io penso che ho giocato 7 anni con lui e sapendo che può andar via, mi fa un po’ male. E sapendo che lui rimane qua, giocando gratis, perché lui tiene molto alla maglia e alla squadra, lui poteva andare in vacanza, al mare ed è rimasto qua per noi, per la squadra. Credo che sia un esempio straordinario. Penso che dopo un gol merita questo.

Dedica a lui? Non esageriamo. Siamo contenti che lui abbia fatto questa scelta”.

The post Mertens: “Callejon esempio straordinario, merita la mia dedica” appeared first on Calcio Napoli 1926.

continua a leggere sul sito di riferimento