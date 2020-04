Dries Mertens si unisce alla campagna di solidarietà lanciata dalla Fondazione Cannavaro Ferrara. Il numero 14 del Napoli ha deciso di donare la propria maglia autografata, indossata nella gara contro il Barcellona. In quella notte di Champions League, al San Paolo, Dries ha raggiunto il primo posto nella classifica dei marcatori all time del Napoli. Un primato condiviso con Marek Hamsik, come ricordato dallo stesso calciatore in un video.

[embedcontent src=”instagram” url=”https://www.instagram.com/p/B_VY_Kpl_Wa/”]

The post Mertens con la Fondazione Cannavaro Ferrara: all’asta la maglia del record | VIDEO appeared first on Calcio Napoli 1926.

continua a leggere sul sito di riferimento