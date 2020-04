Mertens diviso tra la Premier e il Napoli: quale sarebbe la scelta migliore per la sua carriera?

​L’attaccante del ​Napoli, ​Dries Mertens, aveva raggiunto qualche settimana fa un accordo con Aurelio De Laurentiis per il rinnovo con il club azzurro. L’emergenza sanitaria provocata dal Coronavirus ha però rallentato tutto. Le parti non si sono più incontrate e alcuni club inglesi (Arsenal, Chelsea e Manchester United) si sono mossi per arrivare al calciatore belga. Fino a quando Mertens non firmerà il rinnovo del suo contratto con il Napoli, Aurelio De Laurentiis dovrà stare attento. Il… continua a leggere sul sito di riferimento