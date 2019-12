Mertens e Callejon verso l’addio: trattative difficili. I rinnovi

Non solo mercato in entrata e in uscita, il Napoli lavora sui rinnovi. Il Mattino ha evidenziato come siano tanti i calciatori con i quali i dirigenti azzurri stanno trattando. Non tutti però sono disposti a continuare di giocare per il Napoli.

Rinnovi: Callejon e Mertens in forte dubbio. Gli altri

Restano difficili le situazioni rinnovo di Callejon e Mertens. Qualche margine in più per il belga che vorrebbe restare in un campionato competitivo e ha mercato anche in Premier. Per lo spagnolo c’è anche la tentazione Cina (il Dalian). Per tutti e due è arrivata l’offerta del Napoli di un contratto fino al 2022 alle stesse cifre di quelle attuali. Il discorso più avviato è quello con il difensore serbo Maksimovic, ancora da limare invece gli accordi con Zielinski e Milik, le trattative del ds Giuntoli vanno avanti da tempo con i rispettivi agenti. Si ragiona anche sul rinnovo di Luperto.

